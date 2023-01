Serie A, Zaniolo al Milan è un'ipotesi

La rottura tra Zaniolo e la Roma è ormai totale, forse già nel mercato di gennaio. nelle ultime ore si sta facendo largo il Milan come possibile destinazione per Zaniolo. Zaniolo rappresenta in pieno l'identikit fissato da Maldini e Massara come un obiettivo per il mercato d'estate.Approfondimento16:30