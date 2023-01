Milan, senti Asensio: "Voglio rinnovare col Real ma non dipende da me"

Marco Asensio vuole continuare a giocare con il Real Madrid e punta al rinnovo del proprio contratto. L'attaccante classe'96 ha parlato così del proprio futuro : Voglio rinnovare e restare a lungo a Madrid. Per il resto non devi chiedere a me, ma a qualcun altro.