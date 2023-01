Milan: dopo Vasquez è caccia a un altro portiere, contatti con il Psg

Il Milan non si ferma e vuole blindare ulteriormente la porta. Dopo aver preso il colombiano Devis Vasquez, infatti, i rossoneri ora bussano alla porta del Paris Saint Germain per Sergio Rico, che è nelle gerarchie il terzo dietro a Donnarumma e Navas. Un portiere affidabile ed esperto, mentre Vasquez è un investimento sul futuro. Il Milan punta al prestito per lo spagnolo, che a giugno tornerebbe così al Psg per essere il secondo di Gigio Donnarumma.