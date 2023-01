Milan, il mistero Maignan e le porte girevoli: in arrivo un nuovo talento

Il pareggio contro la Roma ha riacceso in casa Milan quelle inquietudini che si erano affacciate sul finire del 2022 e che sembravano essere state spazzate via dalla facile affermazione sulla Salernitana. Il Milan e la difesa che fa acqua : Tatarusanu nel mirino. E Vasquez può già partire. L'assenza prolungata di Mike Maignan è sicuramente una delle cause, non è solo colpa del portiere rumeno se il numero di gol incassati dalla retroguardia del Milan è aumentato esponenzialmente.Approfondimento12:14