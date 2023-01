Milan, accelerazione sul mercato: ma l'obiettivo non è così vicino

Non è un segreto che l'obiettivo sua Nicolò Zaniolo, della Roma, anche se Maldini e Massara hanno tentato di gettare acqua sul fuoco nel dopopartita di Roma contro la Lazio. Zaniolo ha già detto sì, la Roma no. Zaniolo : perché Milan e Roma non trovano l' accordo. Zaniolo ha già detto sì, la Roma no. Zaniolo : perché Milan e Roma non trovano l'accordo. Il riassunto è che Milan e Roma stanno parlando, a fronte di un giocatore scontento di restare in giallorosso.Leggi l'articolo15:02