Mercato Milan: Donnarumma torna nel mirino della Juventus

Una bomba di mercato scuote l’ambiente rossonero. Secondo la Gazzetta dello Sport, Gigio Donnarumma sarebbe, nuovamente, nel mirino della Juventus. I bianconeri, già in passato, hanno provato a strapparlo al Milan e sarebbe pronti a riprovarci in maniera aggressiva. La trattativa sarebbe imposta per portare il portiere classe 1999 a Torino per la prossima stagione.

La permanenza del giovane portiere al Milan è in discussione. Il rinnovo del contratto è ancora in alto mare. Mino Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, non ha ancora trovato l’accordo con la società rossonera per prolungare l’attuale contratto del suo assistito, in scadenza nel 2021.

La Juventus sarebbe pronta a farsi avanti. Pur di convincere il Milan a cedere il proprio gioiello, il club bianconero potrebbe decidere di inserire nella trattativa un giocatore gradito ai vertici rossoneri. Il Diavolo ha bisogno di un forte difensore.

Due i giocatori che la Juventus potrebbe mettere sul piatto della trattativa. Il primo risponde al nome di Merih Demiral, già accostato ai rossoneri in estate (potrebbe finire al Milan già a gennaio). Attenzione a Daniele Rugani, altro elemento che potrebbe far comodo al Diavolo.

La valutazione del cartellino di Gigio Donnarumma si aggirerebbe attorno ai 50 milioni di euro. Una quotazione che non spaventerebbe la Vecchia Signora che, con Gigio Donnarumma, sarebbe tranquilla nel ruolo di portiere per tanti anni.

Da notare che il contratto di Wojciech Szczesny scade proprio nel giugno del 2021 e, al momento, il rinnovo dell’accordo con il numero uno polacco non è ancora arrivato (anche se ne sta parlando da diverso tempo).

Cedendo Gigio Donnarumma, il Milan farebbe un grande colpo a livello di Fair Play Finanziario e avrebbe dei benefici a livello di costi. Lo stipendio del giovane portiere è pari a sei milioni di euro, netti, a singola stagione.

