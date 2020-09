Mercato Milan: due alternative a centrocampo se salta Bakayoko

Trattative frenetiche tra Milan e Chelsea per portare Tiemoue Bakayoko in Italia entro i prossimi giorni. Il club rossonero ha presentato un’offerta da 3 milioni di euro per il prestito oneroso più 27 per il riscatto, mentre i Blues, d’accordo sulla formula del riscatto, chiedono però 30 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo del francese a Milano.

L’affare, che sembrava in discesa, negli ultimi giorni ha subito uno stallo: non solo nella trattativa con i londinesi, ma anche nei discorsi con l’entourage del giocatore. Maldini e Massara avrebbero infatto trovato l’accordo sull’ingaggio per il primo anno di prestito, ma non ancora per lo stipendio negli anni successivi al riscatto.

Il Diavolo non vuole farsi cogliere impreparato e sta studiando le alternative. Secondo Sportmediaset, le piste più battute portano ai nomi di Florentino Luis e Boubakary Soumaré, entrambi già accostati al club di Milano.

Maldini venerdì ha incontrato l’agente del centrocampista del Benfica, che ha confermato il suo gradimento per un possibile approdo in Italia. Il giocatore, 21 anni, è seguito anche dagli inglesi del Fulham, che avrebbero proposto al club portoghese un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni.

Più alto il prezzo del talento del Lille Soumaré: i rapporti tra il club francese e il Miilan sono però ottimi, e il giocatore è seguito da diverso tempo dal capo dello scouting milanista, Geoffrey Moncada. Classe 1999, Soumaré ha disputato 30 partite nello scorso campionato di Ligue 1: il suo cartellino vale tra i 35 e i 40 milioni di euro.

OMNISPORT | 05-09-2020 14:53