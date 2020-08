Mercato Milan: due attaccanti nel mirino se Ibrahimovic dice no

Il Milan si ritrova in giornata a Milanello per iniziare il ritiro in vista della prossima stagione. Pesa l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, che nonostante l’ottimismo delle scorse settimane, seguito alla riconferma di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, ancora non ha trovato l’accordo con la società per il prolungamento del contratto.

Il suo agente Mino Raiola domenica ha ribadito che è una questione “di stile e non di soldi”, ma le parti continuano ad essere distanti di circa un milione di euro. Lo svedese, 39 anni a ottobre, non arretra dalla richiesta di 7 milioni di euro a stagione, in via Aldo Rossi restano fermi a 6.

Trapelano sensazioni positive per la fumata bianca, ma il Diavolo si deve cautelare e sta pensando a un piano B nel caso Ibrahimovic dicesse definitivamente no ad un altro anno a Milano.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Pioli senza lo svedese sarebbe costretto a cambiare modulo, abbandonando il 4-2-3-1 e pensando a nuove soluzioni tattiche. Il Milan si butterebbe in fretta e furia sul mercato alla ricerca di una punta di valore: i nomi che circolano, secondo la rosea, sono quelli di Luka Jovic e Angel Correa.

L’attaccante serbo è un obiettivo da mesi: reduce da una stagione negativa al Real Madrid, il giocatore è stato bocciato da Zinedine Zidane ed è sul mercato, anche se il prezzo resta finora proibitivo, 60 milioni di euro. Il Diavolo cercherà di imbastire l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Correa è in lista acquisti del Milan ormai da oltre un anno. La scorsa estate Maldini e Boban furono molto vicini all’argentino, che ora è tornato in auge perché in rotta con l’Atletico Madrid e Diego Simeone. L’anno scorso gli spagnoli rifiutarono l’offerta rossonera ed erano inflessibili sulla cifra di 50 milioni, ora il valore del cartellino potrebbe essere più basso.

Il Milan valuta, e intanto attende speranzoso novità sul fronte Ibra.

OMNISPORT | 24-08-2020 10:40