Mercato Milan: due big in partenza per il sogno Olmo

Il Milan non ha ancora terminato le operazioni di mercato. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha scosso la squadra e, soprattutto, ha portato la società a fare delle scelte importanti per rinnovare la rosa e consegnare a Stefano Pioli più risorse possibili.

Al momento, il Diavolo sarebbe al lavoro per provare a piazzare Suso e Paquetà. I due rossoneri stanno avendo grande difficoltà ad imporsi nel nuovo schema adottato da Stefano Pioli. Una loro partenza è più che probabile.

Il Milan, per lo spagnolo, starebbe cercando una soluzione a titolo definitivo ma, ad oggi, non ci sarebbero offerte congrue. Il Siviglia ha fatto altre scelte e la Roma è ancora in stand-by. La situazione potrebbe cambiare se il Diavolo accettasse la formula del prestito.

Diversa la situazione di Paquetà. Il giovane brasiliano è un pupillo di Leonardo (l’ha portato a Milanello). Un suo approdo al PSG non è da escludere. Molto dipenderà dall’entità dell’offerta. Attenzione anche alle sirene inglesi.

Dovesse riuscire a sistemare Suso e Paquetà, il Milan potrebbe fare un tentativo concreto per Dani Olmo, giovane stella della Dinamo Zagabria. Zorro Boban avrebbe un debole per lui e starebbe spingendo per portarlo a Milano, sponda rossonera.

Non mancherebbero i problemi. In particolare, il vero ostacolo sarebbe la commissione da garantire agli agenti. Il gioiello della Dinamo Zagabria ha diversi procuratori e si parla di una commissione totale di ben otto milioni di euro.

Inoltre, il Milan avrebbe poco tempo per l’affondo. La Dinamo Zagabria avrebbe sul piatto diverse offerte, tra cui quella del Lipsia, disposto ad un sacrificio economico importante per garantirsi il talentuoso Dani Olmo.

