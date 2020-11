Mercato Milan, due obiettivi per gennaio: Maldini prepara l'assalto

L’assalto per due obiettivi da prelevare già a gennaio è pronto: con il sogno Szoboszlai sullo sfondo (c’è il pressing dell’Arsenal al Salisburgo a preoccupare i rossoneri) sono altri due i nomi che i dirigenti rossoneri, e il direttore tecnico Paolo Maldini in particolare, vorrebbero portare a Milano durante la sessione invernale: il difensore Matteo Lovato dell’Hellas Verona e il jolly offensivo Florian Thauvin, in forza all’Olympique Marsiglia.

Si tratta di due calciatori che andrebbero a rinforzare ruoli chiave nella rosa a disposizione di Stefano Pioli: proprio le assenze in difesa e in attacco, negli ultimi tempi (e anche nell’immediato futuro vista l’indisponibilità per infortunio di Rafael Leao) hanno pesato parecchio nelle scelte del tecnico, costretto a soluzioni d’emergenza o a sfruttare eccessivamente alcuni giocatori in mancanza di sostituti.

Per quanto riguarda Lovato la trattativa non dipende per forza dalle risposte che i rossoneri riceveranno dallo Schalke per Ozan Kabak e dalla Fiorentina per Milenkovic. Secondo ‘calciomercato.com’ il Milan è pronto comunque ad affondare il colpo offrendo 15 milioni, lavorando su Lovato in prospettiva vista la giovanissima età (il prossimo 14 febbraio compirà 21 anni).

Per quanto riguarda Thauvin la situazione è invece un po’ più complessa. Per ‘Telefoot’ il Milan è il favorito numero uno per l’ingaggio del francese in scadenza con l’OM, ma c’è una distanza ancora considerevole tra l’offerta d’ingaggio da parte dei rossoneri (3 milioni) e la richiesta dell’entourage del calciatore (5 milioni).

C’è poi, da non sottovalutare, il possibile ritorno di fiamma dello stesso Marsiglia. Il rinnovo del contratto, che fino a pochi giorni fa pareva fuori discussione, è tornato una possibilità dopo l’apertura della dirigenza a un aumento dell’ingaggio per il classe 1993. Il Milan deve quindi fare in fretta se vuole portare il francese sulla sponda rossonera del Naviglio.

