Mercato Milan: due scenari per il futuro di Alessio Romagnoli

In estate il Milan potrebbe trovarsi a fronteggiare diverse cessioni illustri: oltre a Zlatan Ibrahimovic, che ormai è quasi certo di cambiare aria, anche Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli non sono così sicuri di vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.

Secondo Tuttosport per il futuro del centrale difensivo ci sono due scenari possibili: Barcellona e Lazio. I blaugrana sono alla ricerca di un mancino nel reparto arretrato ma la concorrenza di Pique e Lenglet costringerebbe il capitano del Diavolo al ruolo di riserva.

Diverso il discorso biancoceleste: nei giorni scorsi c'è stato un contatto tra Mino Raiola e il club della Capitale ma si è trattata solo di una chiacchierata preliminare. La società di Claudio Lotito garantirebbe un palcoscenico importante come la Champions, altro motivo per valutare bene l’eventuale offerta laziale.

Il cartellino di Romagnoli si aggira intorno ai 50 milioni di euro: per abbassare il prezzo, il Barcellona potrebbe inserire nella trattativa Ivan Rakitic, su cui i rossoneri sono tornati con insistenza. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2021 e per non perderlo a zero l'anno prossimo i catalani sono pronti a cederlo a prezzo scontato. Inoltre non rientra nei piani del tecnico Quique Setien per il futuro. Da chiarire però il discorso ingaggio: al momento percepisce 8 milioni di euro, cifra che dovrebbe almeno dimezzarsi in caso di approdo a Milano.

Molto più complicata la pista Napoli: Aurelio De Laurentiis aveva pensato a lui la scorsa sessione estiva per sostituire Koulibaly, che sembrava sul punto di partire. Ora che il senegalese è più orientato alla permanenza, gli slot nel reparto arretrato sono al completo. Nei giorni scorsi è stata ventilata l'ipotesi dello scambio con Milik, che il Milan ha scelto come erede di Zlatan Ibrahimovic, ma le possibilità sono molto ridotte.

