Mercato Milan: duello con la Roma per un difensore

In vista della prossima sessione di mercato in casa Milan è tornato a circolare il nome di Jean-Clair Todibo: il giocatore era stato accostato ai rossoneri anche a gennaio ma poi si è trasferito allo Schalke 04, che ha un'opzione di riscatto fissata a 25 milioni di euro. Stando a quanto riferisce il Mundo Deportivo, sulle tracce del giovane c'è anche la Roma.

Il Barcellona non dovrebbe opporsi alla cessione ma l'ultima parola spetta a Quique Setien: il tecnico è approdato in blaugrana poco prima che il classe 1999 venisse ceduto, dunque preferirebbe osservarlo da vicino prima di prendere una decisione.

Il Milan vorrebbe così assicurarsi un giocatore giovane da affiancare ad Alessio Romagnoli: Kjaer non ha convinto del tutto la dirigenza, così come Musacchio, mentre Gabbia è ritenuto ancora acerbo e nella prossima stagione potrebbe avere il ruolo di sostituto. Un altro nome che piace a Ralf Rangnick è Upamecano: il classe 1998 del Lipsia ha un fisico molto importante e si adatta anche al ruolo di mediano.

Da non escludere anche un ritorno di Thiago Silva, nonostante le dichiarazioni della moglie: "Futuro? Al momento non sappiamo nulla, è tutto fermo a causa del Covid-19. Non sappiamo neanche quando rientreremo a Parigi. Navighiamo nel buio, come tutti".

"Thiago è molto attaccato al Paris Saint Germain, ai tifosi, alla Francia. Che l'avventura continui o no al PSG, torneremo a Parigi per rivedere i nostri amici. Ma per noi sarebbe bello continuare a stare al PSG, amiamo la città e la squadra" ha detto a Le Parisien.

SPORTAL.IT | 10-05-2020 10:47