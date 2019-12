Mercato Milan, è derby con l'Inter a centrocampo

Alle prese con un’altra stagione deludente, se non anonima, sul piano dei risultati, e già lontanissima dalla zona Champions League prima della boa di metà stagione, il Milan è pronto a vivere un gennaio da protagonista. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa più competitiva per scalare la classifica nel girone di ritorno e tornare in Europa.

Non è un mistero che il sogno di dirigenti e tifosi risponde al nome di Zlatan Ibrahimovic, ma lo svedese continua a sfogliare la margherita e così farà fino a dopo Natale. Boban e Maldini sono disposti ad aspettare la decisione del grande ex e al momento non prendono in considerazione alternative per l’attacco. I dirigenti del Milan hanno invece idee molto precise per quanto riguarda centrocampo e difesa.

Se infatti l’obiettivo sul mercato è portare a casa un rinforzo per reparto, la retroguardia e il settore centrale del campo potrebbero essere riempiti prima dell’attacco.

Per il centrocampo la scelta è caduta su Nemanja Matic. Il serbo classe ’88 può essere acquistato a un costo ragionevole dal Manchester United, con cui andrà in scadenza nel prossimo giugno e anche l’ingaggio non spaventa, così come le condizioni fisiche del giocatore reduce da un infortunio.

Matic, seguito anche dalla Juventus, era ed è soprattutto nel mirino dell’Inter di Conte, che lo ha allenato al Chelsea. In rossonero il serbo può avere più garanzie di un posto da titolare, ma le recenti parole sullo stesso Conte fanno tremare il Milan: Antonio è pazzo per il calcio, ci pensa 24 ore al giorno. Tatticamente è uno dei migliori al mondo, sono certo che all'Inter farà grandi cose”.

Per la difesa invece il Milan punta dritto sul classe ’99 Jean-Clair Todibo, visto a San Siro in Champions contro l’Inter: forte fisicamente, ma anche tecnico, il francese è sotto contratto con i catalani fino al 2023 con clausola rescissoria da 150 milioni. A queste condizioni il Milan può puntare solo su un prestito: sarà il Barcellona a decidere se con diritto o obbligo di riscatto.

