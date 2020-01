Milan, è arrivato Ibrahimovic: "Questa è casa mia"

E’ il giorno del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. L’attaccante svedese è atterrato a Linate in tarda mattinata, al terminal riservato ai voli privati: ad attenderlo Zvonimir Boban e Paolo Maldini. La punta di Malmoe ha sostenuto le visite mediche tradizionali alla clinica La Madonnina, mentre nel tardo pomeriggio andrà a Casa Milan per la firma del contratto.

Queste le sue prime parole: “Sono molto contento per questo mio ritorno. È una grande emozione per me, ho sempre detto che questa è casa mia e finalmente sono qui. Sono stato in altre squadre ma finalmente sono tornato. Questo è l’importante. Un messaggio per i tifosi? Che sono qua, finalmente… E soprattutto che sto aspettando tutti a San Siro e spero di far saltare ancora San Siro come prima“.

Ibrahimovic, che risiederà in un primo momento con tutta la famiglia in un hotel del centro, si presenterà venerdì mattina in conferenza stampa, poi si allenerà per la prima volta con i compagni a Milanello: lunedì sarà in tribuna a San Siro per assistere al match tra i rossoneri e la Sampdoria, mentre il debutto avverrà probabilmente il 15 gennaio contro la Spal in Coppa Italia.

Il giocatore è stato fortemente voluto dalla dirigenza per dare la sveglia a una squadra in grande difficoltà, che ha concluso lo scorso anno con una umiliante sconfitta contro l’Atalanta.

L’ex Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Paris Saint Germain, Manchester United e Los Angeles Galaxy firmerà un contratto fino al prossimo giugno, con opzione di rinnovo per altri 12 mesi.

Sui social l’attesa è altissima: allo scoccare della mezzanotte il Milan ha pubblicato il messaggio “Happy new Zlatan” come augurio per un buon 2020.

SPORTAL.IT | 02-01-2020 13:15