Mercato Milan, ecco Tonali. Verso l'addio un centrocampista rossonero

Prima parole da giocatore del Milan per Sandro Tonali, che su Instagram ha festeggiato così il suo trasferimento in rossonero: “L’ho voluta. L’ho sognata. L’ho chiesta. L’ho ottenuta. E’ la maglia del mio Milan”.

A Sky l’ex regista del Brescia mostra tutta la sua determinazione: “Emozioni? Sono forti, sono belle. Sono felice, speriamo di andare avanti con entusiasmo. E’ ancora un sogno, perché non ho indossato la maglia del Milan ancora. Un’emozione forte, comunque dormirò e domani mi allenerò”.

Il club rossonero ha diffuso le parole del direttore dell’area tecnica Paolo Maldini, uno degli artefici dell’operazione: “Siamo felici di accogliere Sandro nella famiglia rossonera, siamo convinti che potrà dare un contributo importante per costruire insieme un futuro ricco di grandi soddisfazioni. È un centrocampista di grande prospettiva che saprà interpretare al meglio i valori del nostro Club”.

Così l’amministratore delegato Ivan Gazidis: “Siamo felicissimi di accogliere Sandro Tonali al Milan. È sicuramente uno dei giovani talenti più promettenti a livello internazionale. Sandro conosce bene il Club, a cui è legato affettivamente, e condivide pienamente i valori alla base del progetto che vogliamo costruire insieme. Benvenuto Sandro!”.

Centrocampista in entrata, centrocampista in uscita: secondo indiscrezioni, Lucas Paquetà sta per lasciare Milanello. Sulle sue tracce ci sarebbe il Lione, che avrebbe chiesto informazioni e sarebbe pronto a fare un’offerta per il giocatore brasiliano, che quest’anno ha fortemente deluso in Serie A: secondo le indiscrezioni, il club francese sarebbe pronto a investire 22 milioni di euro per il verdeoro.

In serata in ogni caso il presidente Aulas ha messo un freno, anche se non ha smentito la trattativa in corso: “Che inesattezze, false informazioni. È triste vedere tante cose non vere quando si conosce la realtà dei fatti”.

OMNISPORT | 10-09-2020 07:44