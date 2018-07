Mercato Milan, Gattuso: "Ecco cosa ci serve"

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha inaugurato la stagione rossonera in conferenza stampa: in pieno caos societario (Yonghong Li sta per lasciare al fondo Elliott), con l’Europa League legata al Tas di Losanna, Ringhio cerca di infondere fiducia e calma all’ambiente.

“Dobbiamo ripartire con grande entusiasmo: gli alibi vanno messi da parte, siamo qua per lavorare. Poi vedremo dove arriveremo, i problemi ci sono e ci sono stati, ma noi abbiamo il dovere di guardare avanti. Sono stati 50 giorni non facili per me ma ho passato di peggio, anche in società non come il Milan”.

Le indiscrezioni su Suso, Donnarumma, Bonucci: “Ho sentito tante voci, ma a oggi nessun giocatore ha chiesto di andare via”.

Sul mercato: “Spero che arrivi qualcuno perché penso ce ne sia bisogno. Possiamo anche stare così, anche se sono consapevole le altre squadre, che erano già forti, si sono rinforzate. Non dobbiamo prendere tanto per prendere, dobbiamo prendere giocatori funzionali che possano garantire un miglioramento”.

Poi Gattuso elenca quel che serve al Diavolo: “Ci vuole un’alternativa all’attaccante esterno, una mezzala con le stesse caratteristiche di Kessie. Abbiamo quattro attaccanti: se non si muove nessun attaccante l’attaccante non si fa e si va alla ricerca degli altri ruoli. Spero che Bacca arrivi con la voglia di sudare e non con la voglia di andar via per forza. Se rimane qua deve rimanere come dico io e non come dice lui: se ha bisogno di coccole gliele faccio”.

L’ultimo arrivato, Halilovic: “Può giocare mezzala. Ha caratteristiche ben precise, ma io lo vedo lì anziché mezza punta. E’ totalmente diverso da Kessié, ha più qualità e meno corsa, ma può fare bene”.

SPORTAL.IT | 09-07-2018 16:30