Mercato Milan: i rossoneri piombano su un giocatore dell'Inter

Il naufragio della trattativa tra Inter e Roma per lo scambio di Leonardo Spinazzola e Matteo Politano potrebbe favorire il Milan, che sta puntando da tempo l'attaccante esterno nerazzurro, ormai fuori dai piani di Antonio Conte.

I rossoneri vogliono liberarsi di Suso, ormai in rotta con l'ambiente e cercato da alcuni club spagnoli, e nelle scorse settimane avevano individuato proprio in Politano il sostituto ideale dell'iberico, tanto che Boban e Maldini avevano incontrato in sede l'agente del giocatore.

Una trattativa che sembrava morta sul nascere dopo l'accordo dell'esterno con la Roma, ma che la fumata nera dell'affare con Spinazzola ha improvvisamente riacceso. L'ex Sassuolo è scontento all'Inter e vuole trovare più spazio: il suo sogno è trasferirsi comunque in giallorosso, nel club in cui tifava da bambino, ma non scarterebbe di certo l'ipotesi di attraversare il Naviglio e vestire il rossonero. Lo riporta Tuttosport.

Sul fronte uscite il Diavolo sta considerando anche le possibili cessioni di Piatek e Paquetà: difficile un addio a gennaio per entrambi, per ora sono arrivati solo sondaggi ma nessuna offerta.

Sul polacco c'è l'interesse di Lione, Valencia e Newcastle; per il brasiliano si attende sempre una mossa del Psg ma il suo scarso minutaggio con Pioli (appena 50 minuti giocati nelle ultime quattro partite) aumenta lo scetticismo del club francese.

SPORTAL.IT | 19-01-2020 10:33