Mercato Milan, i rossoneri tagliano altri due giocatori

Il Milan continua la rivoluzione della sua rosa, iniziata con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic e continuata con gli arrivi di Kjaer e Begovic. Boban e Maldini sono particolarmente attivi sul fronte uscite: dopo le cessioni di Caldara, Reina e Borini, altri due giocatori un tempo centrali nelle strategie del Diavolo stanno per salutare Milanello.

Il primo è Ricardo Rodriguez: l'incontro tra gli agenti dell'esterno svizzero, la dirigenza rossonera e la pretendente del giocatore, il Psv Eindhoven, si è concluso con una fumata bianca. Il Diavolo chiede almeno 6 milioni di euro per la cessione a gennaio del difensore, in modo per non registrare una minusvalenza nel bilancio. L'affare non è ancora chiuso, perché la società meneghina si aspetta un rilancio da parte del Fenerbahce.

Il secondo giocatore in partenza è Lucas Biglia: l'ex centrocampista della Lazio è fuori dai piani di Pioli e potrebbe già andarsene a gennaio. l'argentino è stato proposto dall'agente al Celta Vigo e ad alcuni club di Premier League.

In attacco si aspettano novità sul fronte Suso: l'attaccante esterno spagnolo ha pretendenti in Spagna e in Inghilterra, ma il Milan attende un'offerta concreta e importante per uno dei pezzi pregiati della rosa (almeno 25 milioni di euro).

I discorsi Piatek e Paquetà sembrano invece rimandati a giugno: per l'attaccante polacco non sono arrivate proposte concrete nonostante l'interessamento del Tottenham, mentre il Psg non è andato oltre il sondaggio per il centrocampista brasiliano. E' ancora invece agli inizi la trattativa con l'Inter per un possibile scambio Kessié-Vecino.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 13:45