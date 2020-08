Mercato Milan: Ibra accontentato, firma imminente

La telenovela dell’estate rossonera pare giunta al suo epilogo. Dopo giorni di trattative serrate, sembra che sia imminente la soluzione del “caso Ibra”. Salvo imprevisti, Re Zlatan giocherà ancora per il Diavolo.

Dopo le parole di Paolo Maldini, la dirigenza rossonera avrebbe rotto gli indugi. Investimento economico importante per sbloccare la situazione e mettere Zlatan Ibrahimovic nelle condizioni di firmare il rinnovo del contratto.

Secondo il Corriere della Sera, l’accordo si sarebbe trovato sulla base di 6,5 milioni di euro. Una cifra notevole ma che conferma come i vertici del Milan siano certi dell’importanza del bomber classe 1981 nello scacchiere di Stefano Pioli.

Mino Raiola, agente dell’attaccante svedese, ora dovrà confrontarsi con il suo assistito. I prossimi due giorni dovrebbero essere quelli decisivi per arrivare, finalmente, alla classica fumata bianca e rivedere Zlatan Ibrahimovic a Milanello.

Non appena sarà conclusa la trattativa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan si concentrerà su altre questioni. In particolare, tanta la voglia di riabbracciare Tiemouè Bakayoko. Si parla di un prestito oneroso con diritto di riscatto come formula per convincere il Chelsea.

A seguire, si proverà a chiudere l’affare Ante Rebic. Il Milan punta ad avere il bomber a titolo definitivo. La trattativa con l’Eintracht Francoforte sarebbe già a buon punto. Il Diavolo non ha nessuna intenzione di svenarsi.

Infine, occhi puntati anche su Brahim Diaz. L’esterno spagnolo del Real Madrid, tuttavia, dovrebbe arrivare solo dopo che verrà sfoltita la rosa. Tanti i giocatori che potrebbero fare le valigie. Si attendono proposte per Mateo Musacchio, Davide Calabria, Rade Krunic e Leo Duarte.

OMNISPORT | 26-08-2020 09:57