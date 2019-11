Mercato Milan: il Diavolo piomba su un ex attaccante della Juve

Arrivano nuove voci dall’Inghilterra su un immediato ritorno di Moise Kean in Italia, al Milan. L’ex attaccante della Juventus ha iniziato nel peggiore dei modi la sua esperienza in Premier League: esploso nella scorsa stagione con la maglia bianconera (6 gol in 6 partite tra marzo e aprile) e acquistato in estate dall’Everton per 27 milioni di euro, non ha ancora trovato il suo primo gol nel massimo campionato britannico, dove è partito solo una volta dal 1′.

Il classe 2000 negli ultimi giorni è stato anche protagonista di un giallo: secondo quanto riporta il quotidiano Liverpool Echo l’ex bianconero è stato spedito in tribuna nel match contro il Southampton per essere arrivato in grande ritardo alla riunione tecnica prima della partita.

Il manager Marco Silva, visto che non era la prima volta in stagione, ha deciso di punire duramente il giocatore, anche se fonti del club fanno circolare un’altra versione: Kean non era in perfette condizioni fisiche.

L’Azzurrino, che potrebbe tornare con la formula del prestito in serie A nella sessione invernale di mercato, potrebbe rappresentare la soluzione agli eterni problemi offensivi del Milan e corrisponde all’identikit della nuova gestione Gazidis, che predilige la linea verde e i giovani. Sulle tracce di Kean ci sono anche Sampdoria e Bologna.

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini si è espresso così sulla mancata convocazione di Kean per le ultime due partite del girone di Euro 2020 con Bosnia e Armenia: “Ha ancora una giornata di squalifica da scontare. Dovevamo coordinarci con l’Under21, c’era una partita difficile nel gruppo, gli abbiamo lasciato qualche giocatore tipo Tonali che abbiamo dovuto riprenderci. Kean non sta giocando con continuità, speriamo possa riprendere a giocare, avrà tempo per poter esserci agli Europei”.

SPORTAL.IT | 12-11-2019 20:15