Mercato Milan, il futuro di Donnarumma torna in dubbio

Il futuro di Gianluigi Donnarumma di nuovo in primo piano in casa Milan dopo le dichiarazioni dell’agente del portiere campano, Mino Raiola, che ha rimesso in discussione la permanenza dell’estremo difensore nel club rossonero.

La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno è al momento in stallo, come ammesso dallo stesso Paolo Maldini, ma il giocatore sembra determinato a prolungare il suo matrimonio con il club meneghino. Raiola però prende tempo ed è molto meno ottimista: “Al momento è del Milan, poi si vedrà. Se c’è il rischio di un divorzio? Di sicuro c’è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa e sono in tanti a informarsi su di lui. Però mi fermo qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato”.

Maldini in una recente intervista parlando delle trattative si era espresso così: “Nessuna novità per ora, va trovato il momento giusto”.

Il Diavolo è forte della volontà del giocatore, che a Dazn aveva parlato in questi termini: “Se voglio continuare a giocare per il Milan? Certo, poi ne parlerà chi di dovere. Io sono fuori, Mino sa cosa deve fare. Io mi voglio godere questo momento”. Psg e Juventus sono tra i club interessati al portiere campano.

OMNISPORT | 08-12-2020 13:40