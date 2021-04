Mercato Milan: il futuro di Leao è in bilico

Contro il Genoa, nel ruolo di attaccante centrale, non ha convinto. Leao potrebbe anche partire al termine della stagione in corso. Dovesse arrivare l’offerta giusta (non meno di 30 milioni di euro), il Milan farà tutte le valutazioni del caso.

Dovesse fare le valigie Leao, il Milan potrebbe decidere di puntare forte su Scamacca, attualmente in forza al Genoa ma di proprietà del Sassuolo. L’attaccante italiano è già stato accostato a diversi club, anche alla Juventus.

OMNISPORT | 19-04-2021 09:52