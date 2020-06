Mercato Milan: il messaggio categorico di Theo Hernandez al Psg

L'obiettivo numero uno per il Paris Saint Germain è Theo Hernandez: il terzino ha fornito ottime prestazioni con la maglia del Milan, attirando le attenzioni soprattutto dei campioni di Francia. Nel corso di un'intervista a Onda Cero il giocatore ha però dichiarato: "Voglio ringraziare il Milan perché mi ha dato fiducia: Maldini ha creduto in me e qui sono veramente felice. Sono entusiasta di essere al Milan e ho deciso di rimanere in rossonero".

"Ho quattro anni di contratto e qui sono davvero felice. Se un giorno tornerò al Real? Adesso penso al Milan perché sono totalmente felice di essere qui. Devo continuare così, in futuro vedremo quello che succederà. Oggi ho la testa solo ed esclusivamente al Milan. E mi piacerebbe anche giocare con la Francia".

"Dopo quella fatta all’Alavés, questa è la mia migliore stagione in assoluto – ha sottolineato Theo Hernandez -. Devo dire grazie al Milan e a Maldini: non è mai facile far bene al Real Madrid e altrettanto emergere o prendere il posto in club così, o nell’Atletico Madrid, dove sono cresciuto".

In chiusura, una parentesi sul compagno Zlatan Ibrahimovic: "E' fantastico, molto positivo. Ibra è una persona a cui non piace mai perdere. Quando sbagliamo o facciamo errori, ci carica e pretende sempre il massimo".

Sempre per quanto riguarda la difesa, il Milan ha piazzato il colpo Pierre Kalulu. Nella tarda mattinata di ieri il giovane classe 2000 ha sostenuto le visite mediche di rito alla clinica La Madonnina di Milano. Il terzino destro, che arriva a parametro zero dal Lione, è un elemento cercato e voluto da Paolo Maldini e Frederic Massara. Ottenuta l'idoneità, il giocatore firmerà a breve a Casa Milan il suo contratto che lo legherà ai rossoneri.

SPORTAL.IT | 18-06-2020 12:27