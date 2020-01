Mercato Milan: imminenti tre cessioni, nome nuovo per la fascia

Fine gennaio particolarmente impegnativo per gli uomini di mercato del Milan, che stanno per ultimare tre cessioni di lusso, prima di dare l'assalto a un ultimo colpo in entrata. Suso sta per salutare i rossoneri dopo cinque anni: il Diavolo si è accordato con il Siviglia per un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni, che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi come la qualificazione in Champions e il numero di presenze.

Lo spagnolo non è l'unico big ad andarsene: anche Krzysztof Piatek ha le valigie in mano a poco più di un anno dall'arrivo a Milanello. Il Tottenham lo vuole in prestito per sostituire l'infortunato Harry Kane, nelle ultime ore sul tavolo di Maldini e Boban è arrivata anche un'offerta dell'Hertha Berlino: i dirigenti meneghini sono pronti a trattare, considerato che il Pistolero è ormai un elemento estraneo nella rosa di Stefano Pioli dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic e l'esplosione di Rebic.

Altro sicuro partente è Ricardo Rodriguez: il Napoli lo vuole in prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto a 5: si tratta, la mancata convocazione in Coppa Italia è un altro indizio della partenza imminente del terzino svizzero.

In entrata, occhi puntati su un nome nuovo: quello di Alexis Saelemaekers, esterno destro dell'Anderlecht che andrebbe a coprire il vuoto lasciato da Suso sulla fascia. Classe 1999, è voluto fortemente da Gazidis, che punta sulla linea verde per rilanciare le quotazioni dei rossoneri.

Il Milan è in concorrenza con il Friburgo, che per il giocatore ha offerto 7,5 milioni di euro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

