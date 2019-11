Mercato Milan, in arrivo il regalo per Pioli: contattata la Juve

Mentre la trattativa per arrivare a Zlatan Ibrahimovic continua ad occupare le prime pagine dei giornali, il Milan si muove sotto traccia per garantire a Stefano Pioli un altro elemento fondamentale: un difensore in grado di puntellare e rafforzare un reparto spesso in difficoltà

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri si stanno muovendo con decisione per Merih Demiral, che alla Juventus non trova spazio ed è sceso nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Boban e Maldini non sono rimasti impressionati dalle prestazioni di Duarte, mentre Caldara dopo il lungo stop è ancora in rodaggio: ecco quindi che il Diavolo sta accelerando i tempi con la Juventus per assicurarsi il centrale turco.

Sia i rossoneri, sia i bianconeri hanno escluso un prestito secco: i meneghini sperano in uno sconto da parte dei campioni d'Italia, ma sono pronti a investire le somme che arriveranno dalle cessioni di alcuni giocatori a gennaio. Prima tra tutti, quella di Ricardo Rodriguez, che ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è stato definitivamente scalzato da Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

Per l'attacco oltre a Ibrahimovic nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Luka Jovic. L'attaccante serbo, finito ai margini al Real Madrid, è in cerca di spazio ed è pronto a chiedere una cessione a gennaio.

Il giocatore, che vuole assolutamente giocare in vista dell'Europeo, potrebbe approdare a Milano in prestito. I rapporti tra Real e Milan sono notoriamente buoni.

SPORTAL.IT | 28-11-2019 13:46