Mercato Milan, la dirigenza accelera per l'arrivo di due rinforzi

La stagione è iniziata con un filotto di risultati utili ben superiore alle aspettative, ma il Milan non vuole cullarsi sugli allori e pensa già alla prossima sessione di mercato per regalare a Stefano Pioli rinforzi mirati che possano essere utili nella seconda parte dell’anno, quando la freschezza dei calciatori maggiormente impiegati verrà inevitabilmente meno. In particolare, sono due i ruoli nevralgici sui quali il direttore tecnico Paolo Maldini, di concerto con l’amministratore delegato Ivan Gazidis, ha intenzione di intervenire: quello di difensore centrale e quello di centrocampista.

Per quel che riguarda la difesa, il nome più caldo è quello di Ozan Kabak dello Schalke 04. I Minatori sono in evidente difficoltà in campionato e, secondo quanto riportato dai media tedeschi, vorrebbero far cassa per intervenire a loro volta su altri ruoli scoperti.

Jochen Schneider, direttore sportivo dello Schalke, intervistato da ‘Waz’ ha confermato contatti precedenti con i rossoneri: “Il Milan ha bussato alla nostra porta alla fine del mercato, ma una cessione in quel momento era fuori discussione per noi. Kabak via a gennaio? Siamo ancora in tempi economicamente difficili, questa stagione potrebbe essere giocata fino al termine senza spettatori. Quindi non posso e non voglio escludere nulla”.

Per il centrocampo, invece, è Dominik Szoboszlai l’obiettivo della dirigenza rossonera. Per l’ungherese del Salisburgo si sono mosse negli ultimi mesi diverse big europee, oltre a Inter e Napoli. Tutte, però, sono state frenate dalla clausola rescissoria di 25 milioni, e il classe 2000 ha ricominciato la stagione in Austria.

Il Milan è disposto a contrattare per arrivare a un compromesso, aggiudicandosi in linea con i parametri della società un altro giocatore di prospettiva. Il mercato riapre a gennaio, ma i rossoneri sanno già che se vogliono anticipare le concorrenti devono muoversi per tempo.

OMNISPORT | 04-11-2020 12:09