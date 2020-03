Mercato Milan: la risposta di Theo Hernandez alle pretendenti

Per quanto riguarda il mercato in uscita del Milan uno dei nomi più chiacchierati è quello di Theo Hernandez: il terzino, dopo un iniziale periodo di adattamento, ha fornito prestazioni convincenti attirando le attenzioni di diversi top club europei.

Attraverso il profilo Instagram del club rossonero lo stesso giocatore ha risposto alle indiscrezioni che lo coinvolgono: "Qui sono molto felice. E' un momento molto bello della mia carriera. Mi trovo molto bene con i compagni, nel Club e in questa città e spero di godermelo per molto tempo ancora. Sarebbe un sogno in futuro giocare con mio fratello (Lucas, difensore del Bayern Monaco, ndr), lo abbiamo fatto nelle giovanili, eravamo dei ragazzini e spero in futuro di giocare ancora insieme. Se sarà nel Milan, ancora meglio".

"La prima persona a cui ho detto che avevo firmato per il Milan fu mia madre, poi ovviamente a mio fratello, che sono le persone che mi supportano sempre e sono al mio fianco ogni giorno" ha poi ricordato Theo Hernandez.

"In questi giorni sono qui a casa, tranquillo – ha continuato. Speriamo passi tutto in fretta e di poter tornare ad allenarci e a giocare, che è ciò che più ci piace. Sono ancora giovane e ho molto da imparare, ma voglio migliorare soprattutto nella fase difensiva, dove ho più difficoltà, ma miglioro giorno dopo giorno".

Sulle amicizie strette a Milano: "Ultimamente non sto parlando molto con i miei compagni. Parlo molto con Samu Castillejo, mi trovo bene con lui. Parliamo di quello che sta succedendo in questo momento, una situazione molto complicata. L’unica cosa che voglio dire a medici e infermieri è un grande grazie per tutto il lavoro che stanno facendo. Stanno facendo un lavoro incredibile e spero che vinceremo tutti insieme questa battaglia il prima possibile".

