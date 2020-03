Mercato Milan, l'annuncio di Donnarumma sul suo futuro

Nuovo attestato d'amore di Gigio Donnarumma al Milan. Mentre si moltiplicano le indiscrezioni sul suo addio in estate, al termine della stagione, il portiere rossonero continua a lanciare messaggi importanti ai tifosi del Diavolo, ricordando a tutti di essere in primo luogo milanista: "I colori rossoneri per me significano tanto perché sono cresciuto qui. sono sempre stato tifoso del Milan e non posso fare altro che dare tutto me stesso per questa maglia".

Sono parole importanti, rilasciate ai suoi tifosi durante una chat organizzata dal club. Il contratto in scadenza nel 2021 apre a mille ipotesi, e lo stallo nelle trattative per in rinnovo intensifica le voci. Ma il portiere è concentrato solo sul presente: "Il primo obiettivo è quello, se si ritornerà a giocare, di risalire sempre più la classifica, quello personale è di dare sempre il massimo e cercare di prendere meno gol possibili".

Donnarumma ha anche rivelato chi è l'avversario che teme di più: "Ho affrontato grandi attaccanti ma quello che ho temuto di più è sempre stato lui, Ronaldo". Sulla quarantena: "Sto a casa come tutti, mi sto allenando qui".

Su Donnarumma ci sono almeno quattro club: il Psg, il Real Madrid e il Chelsea all'estero. Proprio i Blues avrebbero contattato di recente Mino Raiola per capire se ci sono i margini per una trattativa. Il club londinese sarebbe pronto ad un'offerta di 50-60 milioni di euro.

In Italia è sempre la Juventus ad essere molto attenta alla situazione del giocatore. Paratici per ora prende tempo, il rinnovo in scadenza nel 2021 gioca a favore della Vecchia Signora che gode di un rapporto privilegiato con Raiola.

SPORTAL.IT | 27-03-2020 09:20