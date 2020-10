Mercato Milan, l'annuncio di Pioli su Ibrahimovic e Donnarumma

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Radio Rai ha parlato del grande avvio di campionato dei rossoneri: “Il nostro è stato un inizio importante, siamo soddisfatti, ma è solo l’inizio, dovremo incontrare tante difficoltà. Pensiamo di partita in partita, vincere partita dopo partita, concentrati ora sull’Europa League. Poi vedremo dove arriveremo”.

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è stata una scelta azzeccata: l’attaccante svedese è il punto di riferimento e il trascinatore della squadra. “Ogni squadra cerca di portarsi a casa i vantaggi in base al campione che ha. Il lavoro che stiamo facendo è un lavoro di qualità, disponibilità, e stiamo cercando di prendere da ciascun nostro giocatore il meglio possibile”.

Poi Pioli manda un messaggio alla società sui rinnovi di Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu: “Credo che la società e Maldini e Gazidis sappiano dell’importanza dei giocatori in scadenza in questo momento, so che stanno lavorando per cercare di sistemare la situazione. Sono nell’agenda della società, sono giocatori importantissimi, Donnarumma, Calhanoglu, Zlatan, faranno di tutto per cercare di andare avanti insieme”, è l’annuncio.

Il mercato invernale: “Se ne parliamo già? No, assolutamente no. Con la società abbiamo condiviso tutto, rispettando sempre i ruoli. Abbiamo migliorato la squadra partendo lontano, coi rinnovo di Ibra e Kjaer, le permanenze di Rebic e Saelemaekers, gli arrivi di Dalot e Brahim, volevamo migliorare la squadra ce ne fosse stata l’occasione e l’abbiamo fatto. I nostri investimenti sono stati per il presente sia per il futuro. Non abbiamo pressioni particolari, dobbiamo vincere più partite possibili”.

Tonali: “Ha avuto un’estate un po’ difficile, è un giocatore di grandissima prospettiva ma già pronto. Per me è un titolare, poi è chiaro che ho la fortuna di avere più titolari in questa squadra. Regista di un centrocampo a 3? Non siamo ancora a un solo sistema di gioco, vedremo strada facendo”.

OMNISPORT | 19-10-2020 10:07