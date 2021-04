Mercato Milan: l'inattesa mossa di Theo Hernandez

Clamorosa indiscrezione di mercato. Secondo Don Balon, Theo Hernandez starebbe pensando di far ritorno al Real Madrid, club in cui ha giocato (stagione 2017/18). Un desiderio che ha spiazzato i tifosi rossonero.

L’esterno classe 1997 avrebbe chiamato Zidane per capire se ci siano o meno le condizioni per far ritorno in Spagna, al Real Madrid. Il Diavolo non pare intenzionato a trattare una sua cessione. Nel caso, servirebbero non meno di 50 milioni di euro.

OMNISPORT | 29-04-2021 09:50