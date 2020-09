Mercato Milan: Maldini parla del rinnovo di Donnarumma

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha parlato di mercato in una intervista a Sky. Sul tavolo la questione difesa: come ribadito più volte da Stefano Pioli, il Diavolo ha necessità di rinforzare il reparto arretrato. “Abbiamo qualche problema a causa delle defezioni di Musacchio, Romagnoli e Duarte. Stiamo vedendo cosa fare, perchè in questo momento siamo contati. Abbiamo già una rosa molto equilibrata con due giocatori per ruolo, ma se potremo far qualcosa per migliorare, lo faremo”.

Oltre ai soliti Milenkovic e Pezzella, è spuntato nelle ultime ore il nome di Nastasic dello Schalke 04: “Nastasic possibile obiettivo? In teoria a noi piacciono tutti i giocatori buoni, bisogna poi capire se sono compatibili con le nostre esigenze di bilancio”.

Maldini si è anche soffermato sul rinnovo di Donnarumma. Il portiere rossonero è in scadenza nel 2021 e la questione va chiusa: “Gigio è sempre più un leader e sta crescendo partita dopo partita. È un classe 1999, ha 21 anni ma già oltre 200 presenze con il Milan, cosa non banale. Per questo è un dovere provare a chiudere il rinnovo. Quando? Vediamo, non c’è fretta. Dieci o 15 giorni in più non cambiano di certo. Vediamo”.

Il Milan, atteso all’impegno in Europa League contro il Bodoe, ha debuttato bene in campionato: “Stiamo bene e abbiamo confermato quanto di buono fatto nel finale dello scorso campionato. Qualche infortunio non ha scalfito il nostro spirito e devo dire che questa squadra ha una convinzione sempre maggiore nel poter raggiungere gli obiettivi prefissati. Tifosi a San Siro? E’ stata una piacevole sorpresa, anche se su una capienza di 78mila posti, 1000 sono ancora pochi. Sembra che dal 7 ottobre si possa avere in percentuale un numero di spettatori ancora maggiore, vedremo”.

OMNISPORT | 23-09-2020 17:40