Mercato Milan, Maldini: "Se possiamo migliorare lo faremo"

Paolo Maldini ai microfoni del TG5 ha parlato del mercato rossonero: “Bakayoko? Ci sono tante possibilità. Abbiamo fatto le priorità prima che si aprisse il mercato, ora possiamo fare le cose con calma: se possiamo migliorare ancora la rosa attuale, lo faremo”.

I rossoneri affrontano in amichevole il Monza: “Le assenze di Berlusconi e Galliani? Peccato, auguro al presidente di rimettersi: è una roccia e lo sappiamo. Galliani era dispiaciuto di non essere qui, sono le squadre del suo cuore. Ci eravamo dati appuntamento per una possibile amichevole da fare ogni anno, poi abbiamo convenuto di giocare direttamente in Serie A. Magari con il Milan vincente”.

OMNISPORT | 05-09-2020 21:42