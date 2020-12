Mercato Milan: Maldini sorpreso, due obiettivi a forte rischio

Le cose in campo, per il Milan , vanno a gonfie vele nonostante qualche infortunio di troppo (primo fra tutti quello di Zlatan Ibrahimovic , ma anche quello di Simon Kjaer mette in difficoltà Stefano Pioli ). Sul fronte mercato, però, due obiettivi del club di via Aldo Rossi sono a forte rischio: si tratta di Florian Thauvin e Dominik Szoboszlai , calciatori nel mirino della dirigenza rossonera e del direttore tecnico Paolo Maldini in particolare, che dopo le notizie delle ultime ore sembrano allontanarsi da Milano.

Ha quasi del clamoroso il caso Thauvin, con la polemica esplosa dopo le parole di Pablo Longoria , Cfo dell’ Olympique Marsiglia , a ‘Telefoot’: “Stiamo lavorando per il rinnovo, abbiamo parlato con il suo agente ma è difficile. Le parole di Maldini poi hanno complicato la situazione. Non le abbiamo trovate molto rispettose”.

“Non voglio fare polemica con Maldini e con il Milan, che sta facendo un buon lavoro, ma non ho trovato le sue parole rispettose visto che Thauvin ha un contratto con noi” ha aggiunto Longoria. Il Milan, in ogni caso, non ha ‘oltrepassato’ alcun confine regolamentare, ma le scintille con l’OM potrebbero creare problemi nell’approccio al jolly offensivo francese.

Ancor più ingarbugliata la situazione legata a Szoboszlai . Secondo la ‘Bild’, infatti, si è mosso addirittura il tecnico del Real Madrid , Zinedine Zidane , per convincere il giovane ungherese a lasciare il Salisburgo per trasferirsi alle merengues. Zizou, secondo il portale tedesco, gli avrebbe anche chiesto di anticipare l’approdo nella Liga a gennaio.

La notizia preoccupa non poco l’ambiente rossonero: il Milan , infatti, sembra aver puntato forte su Szoboszlai nell’ottica di mercato che vede la dirigenza cercare calciatori giovani da inserire in un contesto ambizioso. La concorrenza del Real Madrid però spaventa, soprattutto dal punto di vista economico . Non resta che attendere i prossimi sviluppi per vedere se il Milan dovrà effettivamente rinunciare all’obiettivo Szoboszlai e puntare su altri talenti.

OMNISPORT | 05-12-2020 12:54