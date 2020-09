Mercato Milan: Maldini studia un colpo a sorpresa a centrocampo

Non bastano Sandro Tonali e Brahim Diaz, il Milan è alla ricerca di un altro centrocampista in grado di rinforzare la mediana di Stefano Pioli. La pista per Tiemoué Bakayoko sembra al momento bloccata, a causa delle richieste del Chelsea, che non intende fare sconti sulla cifra del diritto di riscatto.

Anche le altre opzioni Florentino Luis (Benfica) e Boubakary Soumaré (Lille) sono al momento in alto mare a causa delle richieste dei rispettivi club d’appartenenza. Il portoghese, cercato anche dal Fulham e dal Monaco, non vale meno di 30 milioni di euro. Il francese di origini senegalesi ha un costo simile, ma il Lille vuole solo la cessione a titolo definitivo.

Il Diavolo si sta così guardando intorno alla ricerca di alternative, e secondo il Corriere della Sera non è da escludere un possibile colpo a sorpresa, un nome diverso da quelli finora emersi.

Negli ultimi giorni erano filtrate indiscrezioni su un possibile interesse di Maldini e Massara per Matias Vecino, attualmente all’Inter. Il centrocampista uruguaiano è in uscita dal club nerazzurro (non è nei piani di Conte) e ha ricevuto un sondaggio dallo Zenit: potrebbe arrivare in prestito sull’altra sponda del Naviglio.

Due giocatori in uscita sono invece Lucas Paquetà e Rade Krunic: per il primo c’è l’interesse del Lione, per il bosniaco si sono fatti avanti Friburgo e Torino. Daniel Maldini resterà in rossonero: il figlio d’arte non verrà ceduto in prestito ma continuerà il suo percorso di crescita nella prima squadra del Diavolo, sperando di cogliere l’occasione quando il tecnico Pioli lo chiamerà in causa.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 12-09-2020 19:10