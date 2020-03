Mercato Milan: Napoli in trattativa con due big rossoneri

L'addio di Zlatan Ibrahimovic al Milan sembra ormai certo. L'attaccante svedese dovrebbe lasciare i rossoneri dopo appena 6 mesi a seguito del licenziamento di Zvonimir Boban, che con Paolo Maldini lo aveva voluto fortemente nel club meneghino.

I contrasti con l'amministratore delegato del Diavolo Ivan Gazidis non sembrano al momento ripianabili, ed è praticamente da escludere la sua conferma per la prossima stagione. Il giocatore si sta guardando in giro: secondo indiscrezioni il suo agente Mino Raiola avrebbe già allacciato i primi contatti con il Napoli.

Ibrahimovic era già stato accostato alla squadra di De Laurentiis a dicembre, prima dell'approdo rossonero: ora quella pista, secondo quanto riporta Tuttosport, potrebbe clamorosamente riaprirsi. L'ingaggio della punta di Malmoe è un'ipotesi al vaglio della dirigenza partenopea, che su spinta di Gattuso sta cercando un centravanti d'esperienza.

Ibrahimovic andrebbe a completare il reparto con Petagna, in arrivo dalla Spal, e Mertens, che a breve dovrebbe prolungare il contratto. Verso l'addio invece Milik, in scadenza nel 2021.

Con Ibra potrebbe approdare al Napoli anche un altro calciatore della scuderia di Raiola, Giacomo Bonaventura, in scadenza di contratto con i rossoneri al termine di questa stagione.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 14:00