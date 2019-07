Mercato Milan: nel mirino un ex attaccante dell'Inter

Il Milan è sempre alla ricerca di un attaccante da affiancare al "Pistolero" Krzysztof Piatek. I contatti con l'Atletico Madrid per l'argentino Angel Correa continuano dopo il blitz di Boban in Spagna. Il Diavolo vuole chiudere per 40 milioni di euro più bonus, ma il mancato trasferimento di André Silva al Monaco ha frenato l'operazione.

Nel caso non andasse in porto l'affare con i colchoneros, gli uomini di mercato rossoneri hanno già individutato un'alternativa: Keità Baldé, ex attaccante dell'Inter tornato al Monaco dopo il mancato riscatto del club nerazzurro. Lo riporta Sky.

Nella scorsa stagione Keita, che in Italia ha giocato anche nella Lazio, ha disputato 30 partite, realizzando cinque reti. La società monegasca lo valuta 25 milioni di euro. Sul giocatore era stata accostata anche la Fiorentina: la formula potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto.

Sul fronte uscite, i meneghini ragionano sulla possibile cessione di Suso: la Roma sarebbe disposta ad offrire il cartellino di Fazio (più soldi) per arrivare allo spagnolo. Per quanto riguarda André Silva, hanno bussato alla porta di Maldini Southampton e Marsiglia. Per Cutrone ci sono gli occhi del Wolverhampton: la giovane punta rossonera potrebbe presto lasciare Milano nonostante il parere negativo di tanti tifosi del Diavolo. "Dovrà lavorare a regime e con il tempo che avremo a disposizione per lavorare, lo valuterò. Le valutazioni le facciamo tutti i giorni", le parole di Giampaolo.

SPORTAL.IT | 26-07-2019 11:37