Mercato Milan, nessun rinnovo per Romagnoli: addio vicino

Dopo Donnarumma, anche Alessio Romagnoli rischia di dire addio al Milan. Il difensore rossonero ha il contratto in scadenza nel 2022 e salvo clamorose sorprese lascerà il club in estate.

Il Milan non ha presentato a Raiola nessun contratto di rinnovo, nemmeno alla cifra attuale di 3,5 milioni di euro a stagione. L’ex capitano rossonero ha giocato solo 107′ minuti, tra Lazio e Benevento, anche a causa di problemi muscolari. Nel rush finale, decisivo per la Champions League, Pioli si è affidato alla coppia Kjaer-Tomori, senza mai prendere in considerazione Romagnoli. Adesso, il difensore classe 1995 è a un passo dall’addio.

OMNISPORT | 26-05-2021 23:16