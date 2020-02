Mercato Milan: non è tramontato l'obiettivo dalla Roma

Il Milan è costantemente sulle tracce di Cengiz Under: l'esterno della Roma è stato cercato dai rossoneri anche a gennaio ma l'affare non è andato in porto. Secondo Tuttosport, però, Maldini e Boban ci riproveranno in estate.

Durante la finestra invernale di calciomercato il turco si sarebbe dovuto trasferire a Milano nell'ambito dello scambio con Suso ma le perplessità di Fonseca ha favorito la cessione dell'ex Genoa al Siviglia in prestito (di 18 mesi) con diritto di riscatto fissato a poco meno di 30 milioni di euro.

Il Milan dovrà però fare attenzione alla concorrenza del Tottenham; Josè Mourinho avrebbe già fatto sapere alla società che Under è tra i primi sulla lista dei suoi desideri. Il costo del suo cartellino è di circa 35 milioni di euro e Petrachi non ha alcuna intenzione di fare sconti.

Intanto Boban deve fare i conti con l'assalto della Juventus a Gigio Donnarumma: le trattative per il rinnovo del suo contratto (in scadenza tra un anno) sono in stallo e il suo procuratore Mino Raiola ha dichiarato: "Il progetto Milan non mi piace. Non voglio creare un polverone, ma lui interessa a tutto il mondo. Se alla Juventus non interessasse, significherebbe che non capisce niente di calcio".

La richiesta di Elliott è di almeno 50 milioni di euro. La Juve vuole tagliare i tempi per anticipare le rivali, in primis il Real Madrid e il Paris Saint Germain, che da tempo hanno messo gli occhi sul giocatore. A fargli posto, con ogni probabilità, Wojciech Szczesny: il portiere polacco è in procinto di rinnovare con il club bianconero, ma resta sul mercato e in estate potrebbe andarsene se arriverà l'offerta giusta.

SPORTAL.IT | 06-02-2020 23:23