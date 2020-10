Mercato Milan: nuovo assalto al difensore a gennaio

Il Milan è sempre alla ricerca di un difensore centrale di grandi prospettive in grado di rinforzare fin da subito la rosa di Stefano Pioli. Dopo i tentativi andati a vuoto in estate, i rossoneri nelle prossime settimane torneranno a farsi avanti per Mohamed Simakan, ventenne centrale dello Strasburgo.

Nella scorsa sessione il tentativo del Diavolo era stato vanificato dalle richieste altissime del club francese, ma a gennaio, riporta milanneews, verrà effettuato un nuovo affondo per il giocatore. Maldini e Massara avevano provato fino all’ultimo a strapparlo allo Strasburgo, arrivando ad offrire 15 milioni di euro, troppo poco per i transalpini.

Ma le trattative e i contatti tra le due parti sono rimasti aperti e stanno proseguendo. Simakan, classe 2000, ha la preziosa qualità di essere schierabile in diversi ruoli in difesa, rendendolo un rinforzo ideale per Pioli e l’identikit perfetto per il fondo Elliott, che proprio su questi giovani vuole investire. La concorrenza per il Diavolo in questo caso arriva dall’Inghilterra: diversi club hanno messo nel mirino il francese di origini guineane.

Pioli ha al momento a disposizione per il reparto arretrato i soli Romagnoli e Kjaer, con Gabbia ancora fermo per Covid e Duarte ancora in ritardo dopo essere risultato negativo agli ultimi tamponi. Lo stesso Musacchio, in scadenza di contratto, deve ancora recuperare dall’infortunio alla caviglia.

Il Milan negli ultimi giorni ha messo gli occhi anche su un gioiello del Verona, il giovane Matteo Lovato, classe 2000, che sta brillando in questo primo scorcio di stagione.

OMNISPORT | 27-10-2020 18:31