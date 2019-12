Mercato Milan, nuovo attaccante nel mirino: scaricato Piatek

Il Milan rivoluziona l'attacco: dopo Zlatan Ibrahimovic, i dirigenti rossoneri hanno messo nel mirino la punta della Spal Andrea Petagna. Il Diavolo ha segnato appena sedici reti nelle prime diciassette partite di campionato, quintultimo attacco della serie A, e Boban e Maldini hanno deciso di dare una scossa all'intero reparto offensivo.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera Petagna, cresciuto nelle giovanili del Milan, con cui ha debuttato in massima serie del 2013, sbarcherà a Milano in caso di un'eventuale partenza di Krzysztof Piatek.

Il club meneghino è infatti pronto a cedere il bomber polacco, simbolo delle difficoltà realizzative dei rossoneri, anche in prestito per consentirgli di rilanciarsi. Dopo le 22 reti in A nella scorsa stagione, il Pistolero è ora fermo a 4 in diciassette partite, di cui tre segnate su rigore e appena una su azione.

Sulle sue tracce ci sono club italiani (il Genoa che lo rivuole e la Fiorentina) ed esteri. In particolare l'Atletico Madrid avrebbe messo il giocatore nella lista dei potenziali acquisti di gennaio.

Il Diavolo deve affrettarsi: Petagna, ventitré reti nel primo anno e mezzo alla Spal, è anche cercato dalla Fiorentina, che ha già incontrato l'agente Beppe Riso. Un'eventuale offerta del Milan sbaraglierebbe però tutte le proposte finora messe sul tavolo.

SPORTAL.IT | 30-12-2019 12:16