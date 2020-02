Mercato Milan, nuovo nome per il post Donnarumma

Il rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma è una delle priorità per il Milan. Il club vorrebbe prolungare il legame che ad oggi ha come deadline giugno 2021.

Recentemente Mino Raiola ha dichiarato: "Il rinnovo di Gigio? Niente è impossibile ma non ne abbiamo mai parlato. Io aspetto ancora le scuse dei tifosi del Milan, di tutti quelli che durante l'ultima trattativa per il rinnovo mi dicevano certe cose…".

La strada per il prolungamento del contratto è decisamente in salita e allora il Milan si sta guardando intorno. Uno dei primi nomi sulla lista di Boban è quello di Wojciech Szczesny: il portiere della Juventus ha di recente rinnovato con il club bianconero fino al 2024 ma non è considerato incedibile dalla società che vorrebbe proporre ai rossoneri uno scambio con Donnarumma (a cui verrebbe proposto un contratto quinquennale da 9 milioni di euro a stagione). Ad avvalorare la tesi juventina ci sono gli ottimi rapporti tra la dirigenza e il potente agente, autore di un vero e proprio capolavoro nell'ambito della cessione di Paul Pogba al Manchester United, percorso che il francese potrebbe ripercorrere inversamente per la seconda volta.

Sul portiere di Castellammare di Stabia sembrava esser forte anche il pressing del Real Madrid: i Blancos non sono soddisfatti del rendimento di Courtois e vorrebbero ingaggiare il classe 1999. Zidane ha già dato il suo gradimento ma i campioni d'Italia sono senza dubbio in pole. Nell'estate scorsa, invece, il Milan ha rifiutato un'offerta da 60 milioni di euro da parte del Paris Saint Germain.

Negli ultimi giorni però sono salite le quotazioni di Ivan Quaresma Da Silva. Il giovane portiere compirà 23 anni il prossimo luglio e attualmente gioca con il Ponte Preta, con il quale ha un accordo fino al giugno 2023. Con la maglia del Brasile Under 22 ha disputato 4 partite incassando una rete.

SPORTAL.IT | 15-02-2020 10:32