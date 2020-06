Mercato Milan, nuovo scenario per Gigio Donnarumma

Il Milan ha trovato una soluzione per risolvere il dilemma Gigio Donnarumma, in scadenza ci contratto nel 2021. La pandemia di Coronavirus gioca a favore di una permanenza del portiere rossonero a Milanello: le pretendenti si stanno via via sfilando a causa delle alte richieste della società meneghina, che vuole almeno 50 milioni di euro per cedere il giovane estremo difensore, nonostante la scadenza tra un anno.

Secondo le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, il Milan punta a un rinnovo di soli uno o due anni alle stesse cifre di oggi (6 milioni di euro a stagione), con l'ottica di venderlo nella prossima estate a buon prezzo, considerato che l'Europeo alle porte potrebbe alzare non poco il valore del suo cartellino. Il club presenterà nei prossimi giorni l'offerta al giocatore, che preferirebbe invece un rinnovo di più anni.

In una intervista a Radio Anch'io Sport il presidente del Milan Scaroni ha parlato del futuro dei rossoneri: "Rangnick? Per il momento abbiamo fiducia in Pioli non so se arriverà il manager tedesco. Le scelte le fa Gazidis, non so neanche quando parla con altri candidati… Noi abbiamo fiducia in Pioli e in Maldini”.

“Abbiamo fatto un grande sforzo di riduzione costi. Gazidis si è concentrato su questo, nel futuro giocatori giovani con prezzi ragionevoli. Non vogliamo prendere altre legnate dall’Uefa. Il Financial Fair Play impedisce le pazzie, da lì potremmo vedere un mondo meno folle. Come Milan vogliamo contenere i costi e aumentare i ricavi".

SPORTAL.IT | 01-06-2020 10:51