Mercato Milan, occhi puntati su un 'nipote d'arte'

E’ un Milan che punta sempre più alla linea verde quello che si affaccia al mercato invernale. Come riportato da ‘Sky Sport’, la dirigenza rossonera ha avviato contatti preliminari con l’Hoffenheim per capire la disponibilità di Melayro Bogarde, difensore olandese classe 2002.

Bogarde è un ‘nipote d’arte’, tra l’altro di un calciatore che per un breve periodo ha vestito la maglia rossonera. Suo zio, infatti, è Winston Bogarde, meteora del Milan 1997/98: quest’ultimo, in realtà, non ha lasciato ricordi indelebili a Milano, ma il nipote Melayro ha già dimostrato ottimo spirito di adattamento in un campionato estero (la Bundesliga) e grazie alle sue prestazioni sembra pronto al grande salto.

OMNISPORT | 25-11-2020 09:36