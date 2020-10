Mercato Milan: per Donnarumma rinnovo anti Juventus

Conclusa la sessione di mercato, il Milan si focalizza sul rinnovo di alcuni suoi pezzi da novanta: Alessio Romagnoli, Hakan Calhanoglu e soprattutto Gianluigi Donnarumma. La situazione del portiere campano è nota: l’estremo difensore è in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, e l’accordo per il prolungamento è ancora lontano. Se le cose con l’agente Mino Raiola resteranno così, il Diavolo perderà a parametro zero il più grande talento che il suo vivaio ha cresciuto negli ultimi vent’anni.

E’ quindi obbligatorio per i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara trovare un accordo con l’entourage del giocatore: nei prossimi giorni il club avrà un primo approccio con Raiola per intavolare la trattativa e cominciare a ragionare sulle cifre e sui possibili bonus, riporta il Corriere dello Sport.

Maldini è tranquillo: il portiere ha più volte fatto sapere che la sua volontà è quella di restare. Ma le tentazioni abbondano, e il corteggiamento sotto traccia della Juventus è noto da tempo. I bianconeri saluteranno Gianluigi Buffon l’anno prossimo, e il nome di Donnarumma è in cima alla lista di Fabio Paratici.

Il Milan è pronto a rilanciare l’offerta sullo stipendio del giocatore, che ora tocca i 6 milioni di euro netti a stagione: i rossoneri, con l’inserimento di una serie di bonus legati ad obiettivi personali e di squadra possono alzare l’offerta fino agli 8 milioni, per un contratto fino al 2025.

L’ostacolo, più che l’ingaggio, è l’inserimento della clausola rescissoria, che Raiola vorrebbe a una cifra non troppo elevata, soprattutto se il Milan dovesse fallire ancora una volta l’obiettivo Champions.

“Gigio è sempre più un leder e sta crescendo partita dopo partita – ha detto recentemente Maldini -. È un classe 1999, ha 21 anni ma già oltre 200 presenze con il Milan, cosa non banale. Per questo è un dovere provare a chiudere il rinnovo. Quando? Vediamo, non c’è fretta. Dieci o 15 giorni in più non cambiano di certo. Vediamo”.

OMNISPORT | 07-10-2020 14:32