Mercato Milan, per Gattuso c'è un giocatore incedibile

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso fa un bilancio lusinghiero del mercato rossonero dopo la sessione di gennaio: "Ora è un Milan più forte di prima. In più i nostri colpi importanti saranno anche i giocatori che stanno rientrando dagli infortuni come Biglia e Caldara. Non li abbiamo mai avuti per 4 mesi ed è come se li avessimo comprati. Paquetà mi ha sorpreso, è una spugna e apprende tutto. A livello tattico è un brasiliano atipico".

Su Piatek: "Quando si gioca in una squadra c'è una organizzazione, ma i suoi movimenti e il suo istinto vanno lasciati liberi. Meno viene canalizzato meglio è, deve giocare con le sue caratteristiche". Applausi anche a Bakayoko: "In questo momento non si può rinunciare a lui. Deve rimanere al Milan perché sta mostrando grandissime doti tecniche. Può diventare un giocatore importante per questa società. Poi le valutazione economiche non dipendono da me".

Il mancato arrivo di un attaccante esterno: "Non è arrivato, non chiedetemi nulla. Gli acquisti saranno anche quelli che rientrano. Ci abbiamo pensato ma non facciamo tanto per fare, non abbiamo trovato quello che ci permetteva di fare il salto di qualità e siamo rimasti così. Fiducia in quelli che abbiamo".

La qualificazione in Championsè più vicina: "Dobbiamo arrivare in primavera in questa posizione per giocarci qualcosa di importante. Dobbiamo continuare con questa mentalità: il gruppo viene prima del singolo. Così possiamo fare qualcosa di importante".

Zaniolo e la Roma: "Tantissima ammirazione per quello che sta facendo. L'ho seguito quando era in Primavera e sta dimostrando di avere grandissime qualità. È una fortuna per il calcio italiano, speriamo non si perda. Deve continuare a lavorare a testa bassa. La Roma non viene da un periodo positivo, ma ha buoni numeri. Tira moltissimo in porta, meglio di chiunque altro in Serie A con 135 tiri".

SPORTAL.IT | 02-02-2019 14:35