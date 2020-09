Mercato Milan, per la difesa spunta un nome a sorpresa

Il Milan “cancella” il mese e mezzo di vacanza tra la fine del campionato 2019-2020 e l’inizio di quello successivo, ripartendo da dove aveva finito. Nel 2-0 al Bologna del posticipo della prima giornata, infatti, la squadra di Pioli, in campo senza nuovi acquisti dall’inizio, mostra la stessa fluidità di gioco, lo stesso entusiasmo e anche la stessa condizione dei primi di agosto.

Il tecnico emiliano non può che esserne sorpreso e soddisfatto analizzando la partita ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Mi stupisce il fatto che stiamo bene: quando una squadra sta bene di testa, poi le gambe vanno. Sappiamo tenere il campo con personalità, non era un avversario facile ma fino al 2-0 abbiamo giocato una partita molto positiva, subendo poco. Dobbiamo migliorare ancora ed essere ambiziosi, ci sono i presupposti per continuare a fare bene. Vogliamo migliorare il sesto posto, non è una posizione eccezionale per questo club”.

E per farlo Pioli si aspetta un altro aiuto dal mercato, magari in difesa, dove come in Europa c’è stato spazio per il giovane Matteo Gabbia: “A me preme sottolineare che abbiamo tre difensori out per infortunio. Il Milan deve prendere giocatori di qualità, al di là dell’età. Concentriamoci sul campo, la società ha il tempo per intervenire e si è detta disposta a migliorare la rosa”.

Sul tema si è espresso anche il direttore tecnico Paolo Maldini, che ha fatto nomi e cognomi riguardo alle ultime voci sul mercato rossonero: “Avevamo delle priorità e siamo riusciti a metterle a posto. Abbiamo un’idea di come costruire la squadra in accordo con la società. Se ci dovessimo qualificare per la fase a gironi dell’Europa League avremmo una stagione molto intensa. Il difensore centrale è l’esigenza più grande, abbiamo due fuori per infortunio e uno rientrato dopo 7 mesi di stop, mentre a centrocampo siamo più che tranquilli con Tonali. Ajer e Milenkovic? Direi che non sono questi i nomi, se devo essere sincero non ci stiamo lavorando adesso. Ce ne sono anche altri”.

E le parole di Maldini trovano conferma da quanto riportato da Sky Sport, ovvero l’interessamento del Milan per Matija Nastasic. L’esperto centrale serbo 27enne dello Schalke 04, ex Fiorentina nella stagione 2012-2013, potrebbe arrivare con la formula del prestito.

“Da tanti anni parliamo di Champions, ma sono 7 anni che non ci qualifichiamo – ha concluso la bandiera rossonera – La scorsa stagione è stato creato qualcosa di diverso, che è stato confermato quest’anno, dalla dirigenza all’allenatore, credo quindi che i frutti si debbano vedere. L’obiettivo è provarci per la Champions, non qualificarci. Non ci poniamo limiti, è vero che ci sono squadre più attrezzate ma se si creerà l’occasione vogliamo esserci”.



