Mercato Milan: permanenza più lunga per Ibra

La telenovela legata al futuro di Zlatan Ibrahimovic non è ancora giunta alla puntata finale. Ogni giorno si attende la classica fumata bianca, così da poter rivedere il bomber svedese nuovamente in Italia, con la casacca rossonera.

Dopo le parole dell’agente Mino Raiola, i tifosi del Diavolo sono in preda all’ansia. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo sarebbe stato comunque raggiunto, tanto che mancherebbe solo la firma sul contratto.

Il Milan, secondo il Corriere della Sera, garantirà a Zlatan Ibrahimovic uno stipendio pari a 6,5 milioni di euro netti, più altri 500 mila euro nel caso in cui la squadra guidata da Stefano Pioli raggiungerà la qualificazione alla prossima Champions League.

Inoltre, per avere vantaggi tangibili a livello fiscale, le parti in causa starebbero cercando di sfruttare il Decreto Crescita. Per avere tutti i benefit previsti dal decreto, Zlatan Ibrahimovic dovrà però restare sotto contratto con il Milan fino a dicembre 2021.

Ci sarà tempo per capire se, gli ultimi sei mesi del 2021, Re Zlatan li farà da calciatore (probabile) o da dirigente. Nel frattempo si attende la firma sul contratto che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, giorni al massimo.

Non appena la questione Ibra verrà risolta, il Milan si concentrerà su altre situazioni di mercato. In primis si proverà a convincere il Chelsea a lasciar partire Tiémoué Bakayoko. La formula preferita sarebbe quella del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Spazio anche alle cessioni. Diversi i giocatori che avrebbero già le valigie in mano. Tra i tanti, attenzione ai nomi di Mateo Musacchio, Davide Calabria e Rade Krunic. Si attendono proposte congrue.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 27-08-2020 09:44