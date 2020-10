Mercato Milan, più lontani due obiettivi per gennaio

Il primato in classifica del Milan dopo quattro giornate di campionato è una nota di merito per Stefano Pioli e il suo gruppo anche alla luce dell’emergenza in difesa con cui ha dovuto fare i conti l’allenatore emiliano, privo in ordine sparso e per motivazioni differenti di Mateo Musacchio, Leo Duarte e del capitano Alessio Romagnoli.

Le ultime ore di mercato, peraltro, non hanno portato novità in organico, motivo per cui, a prescindere da quale sarà la classifica dei rossoneri, a gennaio la società dovrebbe intervenire infoltendo la rosa con almeno uno o due acquisti nel reparto.

La lista degli obiettivi è lunga, ma le notizie che arrivano dall’Inghilterra non sono incoraggianti. Ozan Kabak, primo obiettivo del Milan a settembre, ma alla fine rimasto allo Schalke 04, sembra destinato a cambiare maglia a metà stagione, ma sul giocatore è forte l’interesse del Liverpool, deciso a trovare un’alternativa di spessore all’infortunato Virgil Van Dijk: i Reds sembrano poter superare il Milan nella corsa al forte centrale turco, ormai punto fermo anche della propria Nazionale dove al centro della difesa forma una solida coppia con lo juventino Merih Demiral.

Passando alle fasce, lo stesso Liverpool, oltre ad Arsenal e Manchester United, è sulle tracce di Nuno Mendes, il giovane terzino portoghese classe 2002 in forza allo Sporting Lisbona e nel mirino anche della Juventus. Sugli esterni, tuttavia, il Milan può già contare su una batteria importante di giocatori come Davide Calabria, Andrea Conti, Theo Hernandez e Diogo Dalot.

Come alternative, si guarda in casa Celtic, avversario del Milan nella fase a gironi di Europa League. Oltre a quello di Kristoffer Ajer, in forza ai ‘Bhoys’ e già seguito a settembre, è spuntato il nome dell’ex compagno di squadra al Celtic Jozo Simunovic, attualmente svincolato.

Il croato, classe ’94, è già stato vicinissimo all’approdo in Serie A, nel 2016 quando il trasferimento al Torino saltò in extremis.



OMNISPORT | 21-10-2020 17:44