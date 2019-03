Mercato Milan, possibile ribaltone in attacco

Il Milan sta riflettendo in questi giorni sull'attacco della prossima stagione. In estate potrebbe rientrare dal Siviglia la punta portoghese André Silva: dopo l'ottimo avvio di campionato, il rendimento della punta lusitana nella Liga è nettamente calato, e le reti realizzate nel 2019 sono state appena due. Difficilmente gli andalusi, dopo aver sborsato 4 milioni di euro per il prestito, ne verseranno altri 40 per il diritto di riscatto, ed ecco quindi che il giocatore in estate potrebbe tornare a farsi vedere a Milanello.

A fargli posto, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere a sorpresaPatrick Cutrone: Gennaro Gattuso non ha mai nascosto la sua stima nei confronti di André Silva, che potrebbe sia coprire il ruolo di vice Piatek sia giocare come seconda punta con l'attaccante polacco. Viceversa Cutrone vive in rossonero un momento complicato proprio dopo l'arrivo del Pistolero: i due giocatori sono simili e il classe 1998 sta soffrendo le tante panchine. Il prodotto del vivaio del Milan, in cerca di spazio, potrebbe lasciare in estate (è seguito da Torino e Lazio) e libererebbe il posto per André Silva.

"Cutrone è un problema – sono state le parole di Mario Ielpo a Milan Tv -, non vedo coesistenza con Piatek perché sono giocatori simili. Sono due giocatori che fanno lo stesso lavoro. Rino sta cercando di sostenerlo al massimo, lo mette sempre dentro quando può per dargli minuti. Purtroppo, anche moralmente, è difficile perdere il posto per uno che fino all’anno scorso non si sapeva chi fosse".

Un altro ex rossonero Christian Abbiati, lo difende a spada tratta: "Lo vedo entrare con la mentalità giusta. Non penso che possa succedere che si perda. A vent’anni è anche un modo per crescere. Quando entra va a duecento all’ora. È bene così, fa bene a Rino, ai compagni che lo sostengono. Spero e non penso che si possa perdere".

A decidere il suo destino sarà Gattuso. Intanto Cutrone su Instagram ha pubblicato una foto del centro sportivo con in sottofondo una canzone di Khalid che sottolinea: "Non c'è niente di meglio".

SPORTAL.IT | 05-03-2019 13:50