Mercato Milan: preso il primo rinforzo in difesa

Simon Kjaer è il nuovo difensore del Milan. Il centrale danese, che ha trascorso i primi 6 mesi della stagione tra le fila dell'Atalanta in prestito dal Siviglia, si trasferisce nel club rossonero: il Diavolo ha trovato l'accordo sia con gli orobici, sia con gli andalusi per l'acquisizione in prestito del difensore ex Palermo e Roma.

Al posto di Kjaer l'Atalanta riabbraccia Mattia Caldara, in arrivo in prestito proprio dalla società meneghina. Difensore classe 1989, Kjaer nella prima parte di stagione non è riuscito a inserirsi nel modulo di Gian Piero Gasperini, che lo ha utilizzato con il contagocce.

Ora spera di imporsi al Milan, dove si trasferisce a a titolo temporaneo con diritto di riscatto a favore dei rossoneri a fine stagione: è il difensore che Stefano Pioli chiedeva da tempo.

Sul giocatore c'era anche la Sampdoria. L'agente di Kjaer a Tuttosport alcuni giorni fa aveva spiegato la difficile situazione di Bergamo: "Non è una bella situazione quella che si è venuta a creare tra Simon e l’Atalanta. Purtroppo non è stato un matrimonio felice quello con l’allenatore, quindi è meglio che le due parti si separino".

"Fortunatamente, pare proprio che a gennaio Kjaer possa lasciare l’Atalanta e sto lavorando per trovare la giusta soluzione. C’è parecchio interesse attorno a lui. Con il suo carisma e la sua classe può essere utile ovunque: non è giusto in questo momento fare i nomi delle squadre che lo cercano, ma possiamo dire che c’è grande interesse da parte di club molto importanti".

SPORTAL.IT | 10-01-2020 20:25